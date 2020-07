Der Sommer der Freiluft-Kinos im Tennengau

Zum traditionellen Sternenkino in Golling gesellen sich heuer auch zwei neue Freiluft-Angebote in Hallein.

Fixstarter für jeden Kinosommer im Tennengau ist natürlich das Sternenkino in der Burg Golling: Mit der Elton-John-Biographie "Rocketman" ist man dort heuer am 17. Juli gestartet, weiter geht es am 31. Juli (21.30 Uhr) mit der deutschen Komödie "Das perfekte Geheimnis", am 7. August (21 Uhr) mit dem aktuellen Quentin-Tarantino-Film "Once Upon a Time in Hollywood" und am 14. August (21 Uhr) mit der italienischen Komödie "My Big Crazy Italian Wedding".

"Gerade in diesem Jahr musste es Kino auf der Burg geben. Wir finden, dass Kultur systemrelevant ist und deshalb haben wir alles versucht, das Sternenkino wieder stattfinden zu lassen", betont Organisatorin Christine Bliem. "Mit Vernunft und Abstand freuen wir uns, auch heuer wieder ein, wie wir finden, wunderbares Kinoprogramm mit unseren Besuchern teilen zu dürfen."

"Kino im Abseits" soll ein Fixpunkt werden

Neu dagegen ist im heurigen Sommer das "Kino im Abseits" auf der Thomas-Stangassinger-Sportanlage im Halleiner Stadtteil Gamp. Am 23. August wird, passend zum Ort, das Champions-League-Finale auf der großen Leinwand gezeigt, zudem sind fünf Filmvorführungen geplant: "The Green Book" (15. August), "The Greatest Showman" (22. August), "James Bond Spectre" (29. August), "Leberkäs Junkie" (5. September) und "Der Fall Collini" (12. September).

Abstandsregeln und Covid-19-Sicherheitsregeln sollten bei 350 überdachten Sitzplätzen kein Problem sein. Ideengeber Werner Brabec, Vorstandsmitglied und Sektionsleiter des UFC Hallein, meint: "Ich will den Bewohnern im Raum Tennengau und Flachgau Süd eine Möglichkeit bieten, zusammenzukommen. Die Sommerabende im Freien zu genießen. Und wir schaffen einen zusätzlichen Nutzen für die Sportanlage." Zudem freut sich der Verein, der auch für die Bewirtung der Besucher sorgt, über Einnahmen für die Vereinskasse. Bei entsprechender Resonanz der Besucher soll das "Kino im Abseits" ein jährlicher Fixpunkt im sommerlichen Halleiner Veranstaltungskalender werden.

Ein "klassisches" Public Viewing

Ein "Public Viewing" der anderen, nämlich der wortwörtlich klassischen Art erwartet die Besucher heuer auf der Pernerinsel: Sozusagen als Ersatz für die ausgefallenen Aufführungen der Salzburger Festspiele werden auf einer Leinwand im Innenhof der Alten Saline an drei Wochenenden im August sechs aktuelle Produktionen der Festspiele auf der großen Leinwand gezeigt: Am 15. August "Cosi fan tutte", am 16. und 29. August der "Jedermann", am 22. August "Elektra" und am 23. und 30. August Konzerte der Wiener Philharmoniker mit Adris Nelsons und Gustavo Dudamel.

"Ich denke, es ist ein sehr schönes, ausgewogenes Programm aus Konzert, Schauspiel und Oper", freut sich Kulturstadträtin Rosa Bock (SPÖ). Auch eine Ausschank ist geplant, bei großem Andrang könne man eventuell sogar noch weitere Termine einschieben.

Aufgrund der Corona-Bestimmungen wird es jeweils ca. 100 bestuhlte und nummerierte Plätze geben, die Besucher können die Gratistickets online buchen und müssen ihre Kontaktdaten hinterlassen. Bei Schlechtwetter wird auf die Festspielbühne ausgewichen. Finanziert wird das von der Stadtgemeinde und dem Tourismusverband, Bock hofft zudem auf weitere Sponsoren.