Der Sound des Auspuffs - Polizei stoppt Autoraser in der Salzburger Alpenstraße

Kurz nach dem Start der Initiative "Salzburg, owa vom Gas" zieht die Polizei auch schon die ersten Raser aus dem Verkehr. In der Salzburger Alpenstraße gab ein Schnellfahrer dabei eine besondere Ausrede zu Protokoll.

Die Polizisten der Verkehrsinspektion führten in der Nacht auf Freitag Geschwindigkeitsmessungen in der Stadt Salzburg durch. Dabei konnte ein Pkw mit deutschem Kennzeichen in der Alpenstraße (Fahrtrichtung stadteinwärts) in der Tempo-70-Zone mit 127 km/h gemessen werden.

Der 24-jährige österreichische Lenker gab bei der Anhaltung und Kontrolle an, dass er nur kurz sein Fahrzeug beschleunigt habe, um den Sound des Auspuffs zu hören. Der Lenker wird bei der Behörde angezeigt und muss mit einem Führerscheinentzugsverfahren rechnen.

Im selben Zeitraum wurde ein Moped ebenfalls in der Alpenstraße mit einer Geschwindigkeit von 72 km/h in Fahrtrichtung stadteinwärts gemessen. Die erlaubte Bauartgeschwindigkeit wurde deutlich überschritten. Die Beamten nahmen dem Lenker vor Ort den Zulassungsschein und die Kennzeichen ab. Er wird bei der Behörde angezeigt.