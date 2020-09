Der Spitzenkoch und der Bürgermeister von Werfen: Beim Vieraugengespräch soll der Ärger verdampfen

Rudi Obauer will nicht länger Ehrenbürger von Werfen sein. Grund dafür ist ein Interview des Bürgermeisters. Ob der Disput beigelegt werden kann, ist noch offen.

Verschnupft reagierte der Werfener Bürgermeister Hubert Stock (ÖVP) auf die Kritik von Fünfhaubenkoch Rudi Obauer. Dieser hatte sich so über eine Zeitungsinterview-Aussage des Bürgermeisters geärgert, dass er seine Ehrenbürgerschaft zurücklegen will. Stock war mit dem Satz "Wir haben keine Gastronomie im Markt" zitiert worden. Rudi Obauer, der mit seinem Bruder Karl Obauer seit 40 Jahren ein Gourmetrestaurant in Werfen betreibt, war das sauer aufgestoßen. 2013 hatte die Gemeinde Werfen ihn zum Ehrenbürger ernannt - wegen seiner gastronomischen Spitzenleistung.

...