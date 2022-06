Der Staatsanwaltschaft falsch berichtet: Geldstrafe für Salzburger Kripobeamten

Ein Drogenermittler wurde am Mittwoch am Salzburger Landesgericht wegen "falscher Beurkundung im Amt" zu fast 13.800 Euro Geldstrafe verurteilt. Zum Vorwurf der Falschaussage gab es einen Freispruch.

Erst im April hatte ein langjähriger Drogenpolizist des Landeskriminalamts wegen 16-fachen Amtsmissbrauchs und zweifacher falscher Beweisaussage im Zusammenhang mit Malversationen bei von ihm geleiteten Drogenscheingeschäften zwei Jahre teilbedingte Haft erhalten. Mit diesem bereits rechtskräftigen Urteil verlor der Abteilungsinspektor sein Amt. Den unbedingten Haftteil - acht Monate - kann er wohl mittels Fußfessel verbüßen.

Am Mittwoch saß nun ein weiterer LKA-Drogenermittler im Rang eines Bezirksinspektors am Landesgericht auf der Anklagebank. In seinem Fall ging es "nur" um die Vorwürfe der einmaligen "falschen Beurkundung und Beglaubigung im Amt" (§ 311 StGB) und der falschen Beweisaussage.

Der Prozess gegen den Bezirksinspektor startete bereits im Oktober 2021. In der Folge kam es aber zu einem Richterwechsel, weshalb Mittwoch erneut verhandelt wurde - nun von Richterin Elisabeth Reich. Im Hintergrund der Causa stehen länger zurückliegende Ermittlungen gegen zwei Türken wegen Heroinhandels von riesiger Dimension (geplanter Schmuggel von 100 Kilo nach Salzburg). Zum einen wurde dem Bezirksinspektor angelastet, die Staatsanwaltschaft (StA) damals in seinem Anlassbericht falsch über den Ursprung der Verdachtslage gegen den später hauptangeklagten Türken informiert zu haben. So soll der Ermittler (Verteidiger: Wolfgang Auer) an die StA geschrieben haben, die Verdachtslage gegen den Türken basiere auf einem E-Mail der bosnischen Polizei. Tatsächlich habe der konkrete Verdacht aber auf Informationen eines bosnischen V-Mannes gefußt - dies habe der Angeklagte bewusst verschwiegen. Der Vorwurf der Falschaussage gründete sich darauf, dass der Polizist dann als Zeuge im Prozess gegen besagten Türken auch fälschlicherweise ausgesagt haben soll, dass er über Infos von der bosnischen Polizei auf diesen gekommen sei. - Wie schon im Oktober bekannte sich der Polizist "grundsätzlich nicht schuldig". Er räumte nun aber ein, Verantwortung dafür zu übernehmen, "dass meine Darstellung im Anlassbericht an die StA unrichtig war".

Nach Vernehmung mehrerer Zeugen verurteilte die Richterin den Polizisten wegen falscher Beurkundung im Amt; vom Vorwurf der Falschaussage sprach sie ihn frei. Das Urteil (nicht rechtskräftig): teilbedingte Geldstrafe in Höhe von 13.788 Euro, 5515 Euro davon bedingt.