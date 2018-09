Der Stadtmetzger bringt die Bauern in die Halleiner Altstadt

Mit nur 19 Jahren wagte Fabian Steinhofer den Schritt in die Selbstständigkeit. In seinem neuen "Dorfladen" in der Halleiner Altstadt schlägt er die Brücke zwischen Bauern der Region und den städtischen Kunden.

SN/sw/petry Der ehemalige „Stadtmetzger“ und nunmehrige „Dorfladenbetreiber“ Fabian Steinhofer mit seinen Eltern Irene und Jochen sowie Freundin Marie Ress. Eröffnet wird der neue Dorfladen am 14. September um 14 Uhr.