"Der Start ins Leben war für uns nicht leicht"

Bei der Geburt wogen Alexandra und Maximilian Jonke weniger als ein Kilo und überlebten: vor 38 Jahren in Salzburg ein medizinischer Erfolg.

2020 sind in Österreich rund 5700 Babys zu früh zur Welt gekommen. Das entspricht einer Frühgeborenenrate von sieben Prozent. Mediziner sprechen von einer Frühgeburt, wenn ein Säugling vor der 37. Schwangerschaftswoche zur Welt kommt und weniger als 2500 Gramm wiegt, wobei laut Weltgesundheitsorganisation bereits weltweit eines von zehn Babys zu früh zur Welt kommt. Dann liegt das Überleben meist in den Händen von Neonatologen, da bei diesen "Frühchen" wichtige Organe wie Lunge und Nieren, aber auch das Immunsystem noch nicht ausgereift sind.

Vor 38 Jahren sind im Salzburger Landeskrankenhaus die Zwillinge Alexandra und Maximilian Jonke als solche "Frühchen" mit einem Geburtsgewicht von 950 beziehungsweise 970 Gramm zur Welt gekommen und mussten Monate im Brutkasten verbringen. "Damals dürfte das schon eine medizinische Sensation gewesen sein, weil wir überlebt haben. Sogar das Fernsehen ist einige Jahre später zu uns nach Hause gekommen und hat uns gefilmt", sagte Alexandra.

Die anfangs befürchteten gesundheitlichen Folgeschäden sind bei den Zwillingen zum Glück ausgeblieben. "Das Einzige war, dass wir in der Kindheit etwas kleiner waren als andere, und ich sehe mit etwas mehr als fünf Dioptrien etwas schlechter. Alles andere ist in den Jahren zusammengewachsen", so Alexandra. Lediglich Bruder Maximilian musste sich nach einem Leistenbruch im Alter von 16 Jahren einer Hüftoperation unterziehen. "Mittlerweile habe ich zwei künstliche Hüften und es geht mir gut", betonte der 38-Jährige. Nach mehreren Jahren im Internat der Felbertalschule werkt der Salzburger als Lackierer in einer Autofirma in Eugendorf. Seine Schwester Alexandra hat nach sieben Jahren an einem Gymnasium anschließend eine Lehre im Einzelhandel abgeschlossen, ehe sie in die Gastronomie ging und seit knapp drei Jahren als Wirtin die Gösser Stub'n in der Moosstraße in Salzburg führt.

Im Laufe der Jahre haben die beiden kinderlosen Zwillinge ihren eigenen Lebensrhythmus gefunden. "Wir sind ja keine eineiigen Zwillinge", sind sich die Geschwister einig. "Maximilian ist viel strukturierter als ich, hat ein ausgeprägtes Ordnungsverständnis, während ich da viel flexibler bin. Aber wir haben zum Glück den gleichen Humor", so Alexandra. Mittelpunkt der Geschwister ist nach dem Tod der Eltern in den Jahren 2015 und 2017 die mittlerweile 91-jährige Großmutter. "Wenn die Oma in den Zeitungen irgendetwas über Frühgeburten liest, ist das natürlich auch bei uns immer wieder ein Gesprächsthema", so die Geschwister. Erst kürzlich sei eine Meldung gekommen, dass im Vorjahr in Amerika ein Bub namens Curtis nach 21 Wochen und mit einem Gewicht von nur 420 Gramm auf die Welt gekommen sei. Die Ärzte seien kaum hoffnungsvoll gewesen, dass Curtis überleben könne, habe es geheißen. Doch mittlerweile sei der kleine Bub 16 Monate alt, seine Zwillingsschwester jedoch einen Tag nach der Geburt gestorben.

"Natürlich berührt uns jedes Schicksal von zu früh geborenen Kindern. Wie jenes von der kleinen Magdalena aus Leogang, über das die ,Salzburger Nachrichten' vor wenigen Wochen berichtet haben", so die Geschwister.

Wie berichtet war das Mädchen 2015 mit einem Geburtsgewicht von nur 650 Gramm zur Welt gekommen. "Die Krankengeschichte war endlos und vieles lebensbedrohlich", sagte die Mutter. Die Eltern tun alles, damit ihre Tochter ein möglichst normales Leben führen kann, denn die Frühgeburt und eine damit verbundene Gehirnblutung hat den Körper der mittlerweile Sechsjährigen massiv geschädigt. Die Diagnose: spastische Lähmungen an allen vier Extremitäten sowie Fehlbildungen an Hüfte und Wirbelsäule. Inzwischen besucht Magdalena die erste Klasse der Volksschule in ihrem Heimatort. Für die Familie ist es eine große Freude und ein großer Erfolg, dass sie die Schule im Ort besuchen kann. Unterstützung bekommen die Eltern von der ORF-Aktion "Licht ins Dunkel".

Dieses Schicksal berührt die Geschwister Jonke ebenso, man fühle mit und wünsche viel Kraft.