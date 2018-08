Der Startschuss für den Bauernherbst erfolgte in Abtenau

"Landwirtschaft damals und heute." Unter diesem Motto stand am Sonntag der Festzug zur Eröffnung des Bauernherbstes in Abtenau. Beim Fest trotzten die Mitwirkenden sowie 3000 Besucherinnen und Besucher Wind und Wetter.

Der Salzburger Bauernherbst ist eine Erfolgsgeschichte. Heuer geht die Veranstaltung, die von tausenden Besucherinnen und Besuchern begleitet wird, in die 23. Saison. Der Startschuss erfolgte am Sonntag in Abtenau statt - vor rund 3000 Besucherinnen und Besuchern. Nach dem Festgottesdienst fand der Festumzug im Ortszentrum stand. Das Motto lautete: "Landwirtschaft damals und heute." Anschließend nahm LH-Stv. Christian Stöckl den Bieranstich vor.

"Das ist keine Inszenierung, sondern gelebtes Brauchtum"

Stöckl betonte in seiner Eröffnungsrede: "Der Salzburger Bauernherbst ist ein fester Bestandteil in unserem Jahreszyklus geworden. Was wir hier in Abtenau und in den 75 Bauernherbst-Gemeinden in den kommenden Wochen und Monaten sehen, ist keine Inszenierung, sondern gelebtes Brauchtum."

Die Gästeankünfte konnten verdoppelt werden

SLTG-Chef Leo Bauernberger ergänzte: "Das schätzen auch unsere Gäste in besonderem Maße. Die Menschen haben eine große Sehnsucht nach dem Echten, nach dem Natürlichen und Traditionellen. Der Salzburger Bauernherbst trifft damit einen Nerv. Denn er ist in erster Linie ein Angebot für die Einheimischen und genau deshalb so glaubwürdig. Er ist das perfekte Beispiel, wie sich Landwirtschaft und Tourismus positiv beeinflussen können. Seit dem ersten Bauernherbst vor 23 Jahren konnten wir die Gästeankünfte in den Bauernherbst-Monaten September und Oktober verdoppeln."

Bis 4. November stehen 2000 Veranstaltungen auf dem Programm

Bis einschließlich 4. November stehen nun 2000 Veranstaltungen auf dem Programm, zu denen wieder mehr als 500.000 Besucher erwartet werden. Das Bauernherbst-Motto 2018: "Altes Handwerk neu entdecken."



