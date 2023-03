Der tägliche Kampf gegen den "Elterntaxi-Stau"

Mit einer neuen Info-Aktion und Fahrverboten geht die Stadtgemeinde Hallein die Verkehrssituation vor den Schulen an - ein Thema, das auch Schulen in den Landgemeinden betrifft.

„Meine Kinder sind in Kuchl vom ersten Schultag an zu Fuß gegangen und ab dem zweiten alleine, und das ohne Gehsteig und mit Querung der Bundesstraße. Mit etwas Üben geht das.““¦Gernot Himmelfreundpointner, Direktor Volksschule Golling

"Fährst du noch oder gehst du schon?" Was klingt, wie die neue Werbekampagne eines schwedischen Möbelherstellers, ist in Wahrheit der aktuelle Appell der Stadtgemeinde Hallein an die Eltern - diese mögen doch ihre Kinder öfter zu Fuß in die Schule gehen lassen und nicht bis ins Klassenzimmer fahren, so die Botschaft. "Es gab immer wieder Beschwerden von Elternbeiräten, dass vor den Schulen zu viel Verkehr herrscht", sagt Bürgermeister Alexander Stangassinger (SPÖ) und lacht: "Da habe ich ihnen gesagt, für diesen ...