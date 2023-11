Der Tag der offenen Tür lockte Schüler und Betriebe in die St. Johanner Berufsschule

Rund 70 interessierte Besucher erhielten Einblicke in den beruflichen und schulischen Alltag.

Die Landesberufsschule St. Johann lud am 14. November zum Tag der offenen Tür. Dabei gewährten nicht nur die Schüler aller Schulstufen Einblicke in ihren schulischen Alltag. Neben rund 70 Schülern aus den Polytechnischen Schulen St. Johann, Großarl und Bischofshofen sowie der Allgemeinen Sonderschule der Bezirkshauptstadt folgten auch zehn Lehrbetriebe in der Region, deren Lehrlinge an der Berufsschule unterrichtet werden, dem Ruf der Bildungseinrichtung der Bezirkshauptstadt. Die Unternehmen stellten ihren Betrieb vor, zeigten Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten auf und waren Ansprechpartner für die zukünftigen Lehrlinge.

Das Besondere an der Veranstaltung: Die Planung und Organisation erfolgte von der Projektgruppe "FIM", den Lehrlingen der dritten Klasse Büro- und Industriekaufmann/-frau. "Die 70 interessierten Besucher bekamen definitiv einiges zu sehen", sagt die Projektverantwortliche Nicole Birnbacher-Maurer.

Auch die Direktorin der Schule, Maria Andrea Percht, zeigt sich stolz auf ihre Schützlinge. Einen großen Zustrom männlicher Schüler erkennt sie an ihrer Bildungseinrichtung, die größtenteils traditionell weibliche Berufe ausbildet, noch nicht. "Wir bilden beispielsweise Drogistinnen aus. Hier sehen wir nach wie vor eine Dominanz der Frauen. In den gewerblichen Berufsschulen erkennt man sicher eher einen Wandel. Auch wenn es weiterhin eher die Ausnahme bleibt."