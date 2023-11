Der Tennengau als Ausflugsziel

Der Sommertourismus im Tennengau profitiert vor allem von Tagesgästen und Ausflüglern.

Der Herbst zieht ins Land. Grund genug, einen Blick auf den Sommertourismus im Bezirk zu werfen. "Relevant ist für uns der Tagesgast", erklärt Toni Kaufmann, Obmann des Tennengauer Gästeservice. Diese Aussage wird insofern sehr verständlich, wenn man einen Blick auf die nackten Zahlen, im Vergleich zur bekannten Tourismusregion Pinzgau, wirft. Mit einem Angebot von 9200 Betten kann der Tennengau nicht mit den knapp 100.000 Pinzgauer Betten mithalten.

Trotzdem zeigt man sich im Tennengauer Gästeservice zufrieden mit über einer halben Million Nächtigungen in diesem Sommer. Die Entwicklung geht speziell seit den Corona-Jahren - 2020 kam der Tennengau auf knapp über 400.000 Nächtigungen, in den Jahren 2017 und 2018 waren es über 600.000 - wieder bergauf. Die Gründe, warum Gäste gerne den Tennengau besuchen, sind schnell gefunden. "Wir sind das ideale Ausflugsziel für Tagestouristen. Bei uns kann man wandern, wir haben ein ausgebautes Wegenetz für Mountainbiker, bieten Kunst und Kulinarik und profitieren von der Nähe zur Stadt Salzburg", erklärt Kaufmann. Auch die Bezirkshauptstadt Hallein bietet viel für den Gast, sei es auf der kulturellen oder kulinarischen Seite. Auch von den 2020 eingeführten Herbstferien profitiert der Tennengau. "Über die Herbstferien freuen wir uns, weil wir so noch einen Tourismus-Aufschwung haben, speziell mit dem Bauernherbst, weswegen wir eine Steigerung der Besucherzahlen merken", sagt Kaufmann.

Viele Besucher in der Scheffauer Lammerklamm

Nicht nur Wanderer und Biker sorgen für einen starken Tourismus-Sommer. Auch die bekannten Ausflugsziele erfreuen sich an den Gästen. So etwa die Lammerklamm im Gemeindegebiet von Scheffau. Mit über 45.000 Besuchern zieht Amtsleiter Gerald Pernhofer ein positives Resümee: "Wir sind mit dem Sommer sehr zufrieden. Speziell im Vergleich zu den Corona-Sommern gibt es eine klare Steigerung der Besucherzahlen", sagt er. Speziell sei der Ansturm von israelischen Gästen. Eine wirkliche Erklärung hat der Amtsleiter dafür nicht: "Wir hatten schon immer viele Gäste aus Israel. Es gibt eine starke Community und sie sind gut vernetzt. Offensichtlich haben sie weitererzählt, wie schön es bei uns ist." Dass es vor allem Tagesgäste sind, die die Scheffau besuchen, damit hat man in der Gemeinde wenig Probleme, da "die Gäste bei uns essen und trinken, durch den Ort spazieren und so eine gewisse Wertschöpfung bei uns bleibt", erklärt Pernhofer.

Die größte Tennengauer Besucherattraktion ist nach wie vor das älteste Schaubergwerk der Welt - die Salzwelten am Halleiner Dürrnberg. In der Zeit zwischen Mai und Oktober zählte das Bergwerk 109.000 Besucher. Somit zeigt auch der Besuchertrend der Salzwelten steil nach oben, waren es im Vorjahr doch "nur" 99.000 Gäste. Ein zusätzlicher Besuchermagnet ist das originalgetreu nachgebauten Keltendorf Salina, welches im Ticketpreis der Salzwelten inkludiert ist. Um die gesamte Historie des Bezirks zu erfahren, hängen manche Gäste der Salzwelten einen Besuch des Keltenmuseums in Hallein an ihren Ausflug an. Und das merkt man im Halleiner Keltenmuseum, das besuchertechnisch wieder auf dem Stand von vor Corona ist. Den stärksten Monat verzeichnete das Museum im September, was insofern ungewöhnlich ist, da die Zeit von Juni bis August als die stärkste gilt. Ein Mitgrund waren große Veranstaltungen wie die Highland Games. An diesem Tag besuchten 400 Menschen das Keltenmuseum, "an normalen Wochenenden sind es zwischen 120 und 150 Besucher."

Nicht nur Salz zieht Besucher an, auch Steine können faszinieren, zumindest wenn "man den Zugang zum Thema Stein findet, so wie bei uns im Museum", sagt Arnold Kretschmer, der Obmann des Marmormuseums Adnet. Als eines von zwei Marmormuseen im deutschsprachigen Raum, das zweite befindet sich in der Nähe von Frankfurt am Main in Deutschland, kann Kretschmer nicht über Besuchermangel jammern. "Genaue Zahlen habe ich noch keine, weiß aber, dass es in diesem Sommer deutlich besser lief als die Jahre zuvor. Stück für Stück nähern wir uns den Zahlen von vor Corona", sagt der Obmann. Und das, obwohl das Museum nur von Donnerstag bis Samstag geöffnet hat. Ganztägig kann der Marmorweg, ein zweistündiger Lehrpfad mit Kneippanlage, besucht werden. Dieser war bei den Gästen, die hauptsächlich aus dem Flachgau, dem Tennengau und der Stadt Salzburg kommen, sehr beliebt. "Da kam es an starken Wochenenden beinah zu Völkerwanderungen", scherzt Kretschmer.