Der Tennengau stand wieder ganz im Zeichen der Perchten

In vielen Orten zogen Anfang Jänner wieder die Perchten durch die Straßen.

Zwölf Bauernhöfe in Scheffau hat in diesem Jahr die Perchtengruppe des Trachtenvereins D'Rabenstoana aus Golling besucht. Die 37-köpfige Gruppe brachte mit ihrem Auftritt am Abend des 5. Jänner "Glück und Fruchtbarkeit" zu den Bauern und ihren Gästen und wünschte "an Fried, an Reim und an Gsund" für 2018.

Der gesamte Weg wurde zu Fuß begangen, beim letzten Hof durfte die Gruppe bei Daniela und Michael Sommerauer einkehren. Die gespendeten Gaben aller Bauern und Gäste werden bei der Jahreshauptversammlung verspeist und die Getränke zum Ausklang der Versammlung genossen.

Ihr erstes Perchtentreiben veranstalteten am 5. Jänner die St. Kolomaner Perchten (im Bild links). Mit rund 40 weiteren Perchten brachten sie diese Tradition in ihren Heimatort zurück. Dabei wurde vor allem darauf Wert gelegt, den Kindern das Brauchtum näherzubringen.

2017 wurde der Brauchtumsverein Abtenauer Perchten ins Leben gerufen. Auf dem Marktplatz wird seither jährlich ein Perchtenlauf veranstaltet. Auch heuer waren wieder nicht nur Schiachperchten, sondern auch Hexen, Wurzelmänner, Waldmänner und -geister sowie Bären, die Habergeiß, das Puppenweib, Schnabel- und Vogelperchten und die Frau Percht mit dabei. Auch die Dreikönigsreiter waren wieder vielerorts (siehe Bild unten links) unterwegs. strü