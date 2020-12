Der Tennengauer Familienpfarrer

Die evangelische Gemeinde im Tennengau hat seit Kurzem einen zweiten Pfarrer. Jens-Daniel Mauer legt seinen Schwerpunkt auf Familie und Schule.

Im Lammertal und an den berufsbildenden höheren Schulen ist Jens-Daniel Mauer (36) bereits ein bekanntes Gesicht. Der Neue im Halleiner Team des amtsführenden evangelischen Pfarrers Peter Gabriel ist seit Dienstantritt im September an elf Schulen als Religionslehrer im Einsatz. "Für mich hat es einen ganz besonderen Charme, auch vor Ort die Kontakte zu evangelischen Familien und zur Institution Schule zu pflegen", sagt Mauer.

Die evangelische Gemeinde im Tennengau ist mit 1850 Mitgliedern überschaubar. In Annaberg besteht seine Religionsgruppe gerade einmal aus zwei Schülern. Zwar gibt es mehr evangelische Kinder, als den Religionsunterricht besuchen. "Die haben sich aber bedauerlicherweise abgemeldet. Religion findet oft in den Randstunden statt, was für viele, vor allem ältere Kinder eine Tagzeitstreckung bedeutet. Das wollen manche Familien vermeiden", zeigt Mauer Verständnis. Er ringe aber um jeden Schüler. "Das wertvollste Alter für den Erwerb religiöser Kompetenz ist das Volks- und Mittelschulalter. Daran kann man auch später als Erwachsener anschließen."

Nach Hallein hat den aus der Gegend um Karlsruhe stammenden Vater zweier Töchter (5 und 8 Jahre alt) unter anderem die Liebe geführt. Schon während seines Studiums lebte er fünf Jahre lang in Salzburg. "Meine Frau Elisabeth ist Salzburgerin. Wir haben uns als Jugendliche kennengelernt und haben nach mehreren Jahren in Deutschland beschlossen, in ihre frühere Heimat zurückzukehren", erzählt Mauer. Zuletzt war er drei Jahre lang als Pfarrer im Markgräfler Land im äußersten Südwesten Deutschlands tätig. Die dortige Pfarre hat ihn vorerst an Hallein "verliehen". Erst nach dieser Probezeit kann Mauer endgültig seinen Arbeitgeber wechseln.

Ein Mal pro Monat Familiengottesdienst

Eine weitere Hauptaufgabe des jungen Familienvaters, neben dem Religionsunterricht, ist die Begleitung der ein Mal im Monat stattfindenden Familiengottesdienste. Vor Ostern wird er zusammen mit Gemeindepädagogin Susanne Zippenfenig Zweit- und Drittklasslern beim Geheimnisfest die Bedeutung von Taufe und Abendmahl näherbringen.

Viel Hirnschmalz investiert das Team der Pfarre derzeit in die Frage, wie die Weihnachtsbotschaft möglicherweise auch ohne große Gottesdienste angemessen verkündet werden könne. Ältere Gemeindemitglieder, die derzeit nicht an der Gemeinschaft teilhaben können, will Mauer "gut im Blick" haben. "Vor allem unsere vielen Ehrenamtlichen sind dabei auch in dieser Zeit Gold wert", sagt Mauer. "Wenn jemand unserer Unterstützung bedarf, sind wir da. Das kann auch einfach einmal ein Gruß per Telefon sein."

Pfarrer sei er geworden, um Beziehung und Begegnung zu ermöglichen. "Zuallererst mit Gott, weil ich glaube, dass das unser Leben nachhaltig prägt. Zum anderen aber auch Begegnung untereinander, die brauchen wir."

Als leidenschaftlicher Kletterer und Skitourengeher weiß Mauer die Vorzüge Salzburgs zu schätzen. "Das Skitourengehen hat im wärmsten Fleckchen Deutschlands sehr gelitten. Salzburg ist da natürlich ein Paradies für mein Hobby, das wir auch gerne als Familie ausüben."