Der Tourismus im Lungau leidet mit den Almbauern mit

Bauernschaft und Almwirtschaft zählen zu den wichtigsten Partnern des Tourismus.

Martin Sagmeister, Obmann der Ferienregion Lungau, im LN-Gespräch: "Offiziell haben wir das Thema im Tourismus noch nicht behandelt. In internen Gesprächen aber sehr wohl schon seit längerer Zeit. Zu unseren wichtigsten Partnern zählt die Bauernschaft, die Almwirtschaft. Alles, was für sie ein Problem ist, ist auch eines für uns. Wir leiden mit. Wir spüren, dass einer unserer wichtigsten Partner ein Problem hat. Ich sehe es positiv, dass die Entnahme von Problemtieren jetzt endlich ernst genommen wird. Die Sicherheit auf den Bergen und Almen hat sich auch aufgrund unserer Vorahnen gut entwickelt. Dazu gehört aber nicht nur der Schutz vor Steinschlag, sondern auch der Schutz vor Wildtieren."

Seitens der SalzburgLand Tourismus GmbH wurde mittlerweile ein Infoblatt für Gäste zu Wolf und Bär aufgelegt. "In letzter Zeit sind in unseren alpinen Regionen vermehrt Wölfe und vereinzelt auch Bären aufgetreten, die uns Menschen vor ungewohnte Herausforderungen stellen und für Verunsicherung sorgen", heißt es darin. "Historisch betrachtet, kommt es immer wieder vor, dass Bären sich kurzzeitig im Salzburger Land ansiedeln oder auf ihrem Weg in andere Regionen durchziehen. Der Wolf lebt seit einigen Jahren wieder in den Alpen. Seit 2009 ist der Wolf vereinzelt in Österreich heimisch, derzeit geht man von vier Einzelwölfen aus, die sich im Gebiet vom Pinzgau bis ins Salzkammergut aufhalten. Begegnungen mit Menschen sind äußerst selten, da die Tiere den Menschen meiden." Weiters wird in dem doppelseitigen Dokument auf das richtige Verhalten im Falle eines Aufeinandertreffens mit Bär oder Wolf hingewiesen: "Bären riechen und hören ausgezeichnet. Da Menschen nicht sonderlich interessant für Bären sind, sind sie meist schon auf und davon, bevor man den Bären überhaupt sieht. Bären-Sichtungen sind also sehr seltene Einzelfälle. Sollte es trotzdem zu einer Begegnung kommen, sollte man Ruhe bewahren und langsam die Distanz vergrößern. Hunde immer an die Leine nehmen und auf den markierten Wegen bleiben. Keine Gegenstände werfen."

Ähnlich, aber doch auch anders, sei es beim Wolf: "Den Wolf niemals füttern. Sollte sich der Wolf nicht zurückziehen, in die Hände klatschen oder laut sprechen. Falls der Wolf wider Erwarten folgt: Groß machen, anschreien und notfalls mit einem Gegenstand nach ihm werfen." Mittlerweile ist für die neue Salzburger Landesregierung das Herabsetzen des Wolf-Schutzstatus ein langfristiges Ziel. Neu ist, dass das Land künftig mit Verordnungen statt Bescheiden arbeitet: "Wir können so schneller bei Problemwölfen reagieren und eine Lösung herbeiführen", sagt Landeshauptmann-Stellvertreterin Marlene Svazek.

Einen großen "Schulterschluss" gegen den Wolf gibt es im Pinzgau. Damit dort nicht jeder sein eigenes Süppchen kocht und mit seinen Sorgen allein dasteht, gibt es jetzt bezirksübergreifend zwischen Leogang und Mühlbach/Hochkönig einen "Schulterschluss" zwischen Tourismus, Landwirtschaft und Jagd. Dadurch sollen die eindringlichen Botschaften zum Thema der großen Beutegreifer wie Wolf und Bär künftig noch besser bei politischen Entscheidungsträgern und der Bevölkerung ankommen. Besprechungen über die weitere Vorgehensweise laufen auf Hochtouren.