Der Traum des Apothekers hat Flügel

Die Linzer Gasse ist Heimat von Sascha Rebitzer; privat wie beruflich. Der Inhaber der Engel- Apotheke ist glücklich in seinem Grätzel gelandet.

Er steht meistens um 5 Uhr morgens auf, geht ins Fitnesscenter und ist danach fit für die Arbeit in seiner Apotheke. Der 52-Jährige führte jahrelang eine Krankenhausapotheke in Wien und war danach in einer öffentlichen Apotheke tätig. Die Stadt Nachrichten trafen ihn zum Gespräch.



Wie verschlägt es einen Klosterneuburger nach Salzburg?

Nach meiner Scheidung stand eine Neuorientierung an. Für mich kamen Graz, Wien oder Salzburg in Frage. In Salzburg hat sich mit der Engel-Apotheke mein Traum erfüllt.



Was macht diese Apotheke so speziell?Das Team der Engel-Apotheke ist das beste Team, mit dem ich jemals zusammengearbeitet habe. Ich habe dieses Niveau an fachlicher Kompetenz aller Berufsgruppen vorher nicht erlebt. Wir haben ein offenes Ohr für alle gesundheitlichen Anliegen, Bedenken und Sorgen - dies geschieht mit einer Freundlichkeit, Herzlichkeit und Ruhe, die mich mit Stolz auf die menschlichen Qualitäten meines Teams erfüllen.

Ihre Schwerpunkte sind?Die liegen in der Beratung, im Medikationsmanagement, der Mikronährstofftherapie, der Darmfachberatung und der Kosmetik. Wir haben ein breitgefächertes Sortiment an individuellen Rezepturen sowie hauseigenen und "normalen" Spezialitäten. Dazu beraten wir nicht nur Deutsch, sondern auch auf Englisch, Spanisch, Serbokroatisch, Türkisch und Russisch. Eine weitere Besonderheit ist natürlich die Lage im Herzen der Altstadt - seit meinem ersten Bereitschaftsdienst am Samstag haben wir auch samstags bis 18 Uhr geöffnet, was sowohl unsere einheimischen Kunden als auch die Touristen erfreut.

Was schätzen Sie an Salzburg?Ich bin in der Altstadt rechts der Salzach sehr gut angekommen. Ich wohne gegenüber der Apotheke - das bringt eine Lebensqualität, die ich vorher nicht hatte. Meine Kinder und Freunde kommen gerne nach Salzburg, und auch der Salzburger Freundeskreis entwickelt sich.

Zu welchen Produkten greifen Sie selbst in Ihrem Sortiment?Ich nehme die Produkte von meinem Freund und Doktoratskollegen Dr. Leisser. Natürlich wende ich auch herkömmliche Arzneien an, wenn die Vorsorge nicht ausgereicht hat.



Wie halten Sie sich fit?Mit einer gesünderen Ernährung als früher und mit Sport: Zu Hause am Ruderergometer; in meiner Ausbildungszeit war ich aktiver Ruderer. Seit Kurzem habe ich die Liebe zum Bogensport wiederentdeckt.

Sie haben ein neues Engel-Logo kreiert. Warum?Die Engel-Apotheke wurde 1805 als 1. Apotheke rechts der Salzach gegründet. Auf den alten Gebrauchsanweisungen unseres "englischen Engelbalsams" prangt das Logo meines Vorvorgängers. Indem ich dieses Logo - leicht umgearbeitet - wieder in Kraft setze, spannt sich für mich der historische Bogen. Somit schließt sich sozusagen der Kreis.



Was macht Sie als Apotheker stolz?Dass wir einer Berufsgruppe angehören, in die die Menschen Vertrauen haben. Der Zugang in die Apotheke ist niederschwellig. Das war vor der Pandemie schon so, aber man erinnert sich, dass wir immer da waren, beziehungsweise sind. Wir haben neue Wege beschritten, sei es mit der Produktion von Unmengen an Desinfektionsmitteln zu Beginn der Pandemie oder durch unser Mitwirken beim Testen bis zum heutigen Tag.

Zwei Fragen noch:

Bier oder Wein?

Definitiv Bier - und Whiskey. Ich habe eine beträchtliche Sammlung an Singe Malts. Diese in Maßen und in Gesellschaft zu genießen, rundet einen Tag - gelegentlich - perfekt ab.

Mögen Sie Mozartkugeln?

Ja. Zu Beginn meiner Zeit in Salzburg habe ich mit Freunden sieben verschiedene Mozartkugeln verkostet. Unsere Sieger-Kugel kommt vom Café Fürst.