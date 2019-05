Der Traum vom Fliegen wird in Mauterndorf wahr

Am Sonntag kann man am Flugplatz das Thema Fliegen hautnah erleben. Möglich sind auch Rundflüge mit Thomas Morgenstern. Im LN-Gespräch haben wir mit ihm über seinen wahr gewordenen Pilotentraum gesprochen.

"Bua, du wirst noch oft genug in deinem Leben in einem Flugzeug sitzen", sagte Franz Morgenstern zu seinem Sohn, während der im Alter von zwölf Jahren fasziniert Flugzeuge am Himmel bestaunte. "Ich habe in den Freundebüchern immer Polizist oder Pilot als Traumberuf hineingeschrieben", erinnert sich Thomas Morgenstern.

Mit 16 Jahren feierte der Seebodener schließlich sein Debüt im Skisprung-Weltcup und reiste dadurch zwangsläufig auch oft mit dem Flugzeug. "Das ging zwar an die Substanz, aber das Interesse für die Fliegerei hat mich nicht mehr losgelassen." Neben Gesamtweltcup-, Weltmeister- und Olympiasiegen begleitete ihn sein Traum. "Durch meinen Sponsor Red Bull ergaben sich neue Möglichkeiten. Bei den Flying Bulls blickte ich hinter die Kulissen", sagt der 32-Jährige. Konkreter wurde die Fliegerei 2008. Morgenstern absolvierte den Flächenschein zum Privatpiloten in Salzburg. 2012 folgte der Schein zum Hubschrauberpiloten: "Salzburg war, um zu fliegen, zu weit entfernt. Mit einem Hubschrauber bin ich unabhängiger. Es ist auch anspruchsvoller, das Fluggerät in der Luft zu halten."

Es folgte der Privatpilotenschein in Graz. Praxis sammelte er bei Kollegen von Heli Austria: "Ich habe viele Landungen und Übungen im Bodenbereich durchgeführt." Trotz schwerer Stürze beim Skispringen und dem Karriereende 2014 stieg er mit dem Hubschrauber wieder in die Lüfte, nahm an Wettkämpfen teil und wurde sogar Rookie-Weltmeister: "Ich habe damit auch meine Stürze aufgearbeitet. Fliegen bedeutet Freiheit, Ruhe und Abschalten. Ich entdecke dabei die prächtige Naturvielfalt aus der Luft." Sein Lebenstraum "eigener Hubschrauber" ermöglichte es ihm schließlich, seine Fliegerei voranzutreiben. Nach einem kurzen Intermezzo in Klagenfurt hat er sein Fluggerät mittlerweile in Mauterndorf eingestellt. Beim LAE (Lernen aus Erfahrung)-Fliegerforum ab Freitag ist er zum zweiten Mal dabei: "In der Fliegerei geht es darum, dass man ein alter Pilot wird, und nicht der beste. Aus Unfällen muss man lernen."

Im Erfahrungsaustausch schätzt er die Gespräche mit erfahrenen Piloten: "Einsatzpiloten erleben viel. Sie müssen auch bei Schlechtwetter raus. Andere Piloten brauchen bei Schlechtwetter vor allem Geduld. Es kommt auch wieder schönes Wetter." Seit März bietet er über seine Firma Thomas Morgenstern Helicopter GmbH Rundflüge an.

Alfred Pritz, Berufspilot und Flugplatz-Betriebsleiter: "Entscheidend ist es, rechtzeitig zu erkennen, wo die Grenzen sind. Nämlich die eigenen und die des Luftfahrzeuges." Beim LAE-Fliegerforum werden 50 bis 70 Piloten aus dem deutschsprachigen Raum erwartet. Nach zwei Tagen Theorie und Erfahrungsaustausch folgt am Sonntag ab 10 Uhr ein Publikumstag: "Es geht darum, dass jeder alle Sparten und Facetten der Fliegerei kennenlernen kann. Fachpersonal mit den entsprechenden Luftfahrzeugen ist vor Ort. Wir wollen dadurch den Kindheitstraum ,Fliegen' greifbar machen."

Bürgermeister Herbert Eßl (ÖVP): "Der Flugplatz ist eine wichtige touristische und infrastrukturelle Einrichtung mit Bedeutung für die ganze Region und darüber hinaus. Der Standort - immerhin der höchstgelegene Flugplatz Österreichs - soll weiter gestärkt und ausgebaut werden, damit ein entsprechender Mehrwert erzielt werden kann."