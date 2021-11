Der TVB Hallein hat 2022 wieder viel vor

Bestehende Veranstaltungskonzepte werden fortgesetzt und weiterentwickelt. Und im Herbst 2022 wird Hallein zum Treffpunkt für die heimische Musikbranche.

2022 wird wieder ein veranstaltungsreiches Jahr in der Halleiner Altstadt, wenn man sich die diesbezüglichen Pläne des Tourismusverbands (TVB) anschaut. Einerseits sind (nach jetzigem Stand) wieder in Kooperation mit der Stadtgemeinde bekannte Klassiker geplant, so zum Beispiel der Fasching in der Altstadt (1. März), Moonlight Shopping (6. Mai, 3. Juni, 8. Juli, 5. August, 2. September), Weinmarkt (17. Juni) und Braukunstmarkt (19. August). Zum dritten Mal wird Hallein Mitte September auch wieder ein "Stop" beim Salzburger Musikfestival "Take the A-Train" ...