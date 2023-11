Ziel der Aktion sei es auch, Armut in der eigenen Pfarre besser bekannt zu machen, sagt Initiator Neureiter.

Nicht wegschauen - unter dem Motto steht der diesjährige Welttag der Armut. Hinschauen ist auch das, was viele Ehrenamtliche in sechs Salzburger Pfarren am Umverteilungstag am Samstag machen: Sie werden nicht nur Spenden als außertourliche Unterstützung an Betroffene übergeben, sondern ...