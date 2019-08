"Der Untersberg hat magische Kräfte"

Einen Absturz Mitte Juli hat Sebastian Grießner knapp überlebt. Jetzt legt der 78-Jährige nach 30 Jahren die ehrenamtliche Betreuung des Gipfelkreuzes und der Steige in jüngere Hände.

"Ohne Nebel würde man das Kreuz schon sehen", sagt Sebastian Grießner kurz vor Erreichen des Salzburger Hochthrons. Man merkt dem 78-Jährigen an, was es ihm bedeutet, hier oben zu sein. Denn obwohl er in den vergangenen 50 Jahren Hunderte Male auf dem Gipfel stand, ist es für den Bergfex nicht selbstverständlich, jetzt hier zu sein. Noch vor wenigen Wochen war nicht einmal klar, ob er es je wieder aus eigener Kraft auf den Gipfel schaffen würde. Mitte Juli stürzte er beim Anbringen eines Sicherungsseils am Schellnberger Sattel an ausgesetzter Stelle ab und verletzte sich schwer. "Wenn mir jemand gesagt hätte, dass ich an der Stelle abstürzen werde, hätte ich ihn gefragt, ob er glaubt, dass ich nicht gehen kann", sagt der seit den 60er-Jahren beim Alpenverein engagierte Grießner.

30 Jahre lang hat er sich um das von ihm selbst entworfene und am 9. Juli 1989 aufgestellte Gipfelkreuz gekümmert. Allein im Vorjahr stand er 38 Mal vor seinem "Friedenskreuz". Jedes Jahr verpasste er dem Holz einen neuen Anstrich, allzu grobe Schnitzereien besserte er aus. Nach einem Blitzschlag im Jahr 2001 war es Grießner, der dafür sorgte, dass innerhalb kürzester Zeit ein neues Gipfelkreuz aufgestellt wurde. Dem nicht genug, übernahm er in den vergangenen elf Jahren auch die Betreuung der Steige auf der Salzburger Seite des Untersbergs. Bis zum Absturz im Juli.

Die ehrenamtliche Arbeit war dem in Bergheim lebenden gebürtigen Fuscher immer ein besonderes Anliegen. "Ich gehöre zur ersten Generation seit über 300 Jahren, die nicht in den Krieg ziehen musste und habe eine gute Zeit der wirtschaftlichen Entwicklung erlebt. Da ist es meine Einstellung, dass alle, die diese Zeit erleben durften und gesundheitlich dazu in der Lage sind, eine ehrenamtliche Tätigkeit ausüben sollten", sagt Grießner, der bis zu seiner Pensionierung beim Raiffeisenverband arbeitete und vor Kurzem seinen 54. Hochzeitstag feierte. Seine Frau kann ihn seit einer Knieoperation zwar nicht mehr wie früher auf den Berg begleiten, habe aber auch nach seinem Absturz Verständnis für seine Bergleidenschaft. "Sie weiß, dass ich weiß, was ich mir noch zutrauen kann", sagt Grießner. Der Untersberg sei für ihn immer ein besonderer "Kraftspender" gewesen. "Dem Berg werden magische Kräfte nachgesagt und ich glaube, da ist wirklich etwas dran", meint Grießner. Im Sommer 2016 verewigte er sich schließlich noch mit seinem eigenen "Sebastian Bankerl" an einer windgeschützten Stelle unweit des Gipfelkreuzes.

Einmal möchte er das Kreuz noch streichen, bevor er es endgültig an die Pfarre St. Elisabeth übergibt. Wer sich nach Grießner um die Erhaltung kümmern wird, steht noch nicht fest.