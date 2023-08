Der Ursprung des Bauernherbsts liegt in Obertrum

Das erste Bauernherbst-Fest wurde im Jahr 1996 in Obertrum gefeiert.

Unter dem Motto "Lust aufs Land" wurde am 25. August 1996 in Obertrum der 1. Salzburger Bauernherbst eröffnet. Insgesamt 13 Gemeinden boten damals erstmals in diesem Rahmen Einblick in die traditionelle Kultur und das bäuerliche Leben der Region. Das diesjährige Eröffnungsfest am 27. August sieht die heutige Projektleiterin Eveline Bimminger folglich als "Rückkehr in die Wiege des Bauernherbstes" (siehe Bericht auf der linken Seite).

Schon ein Jahr nach der Premiere waren 1997 über 60 Gemeinden aus dem ganzen Bundesland beim Bauernherbst mit dabei.