Der Verkünder ist künftig Teil der Salzkammergut Krippe

Die knapp zwei Meter große Figur stellt Hans Wieser dar, den ehemaligen Chef der Wolfgangsee Tourismus GmbH. Die Arbeit hat Holzbildhauer Matthäus Mayrhauser aus Strobl geschaffen.

Hans Wieser (64, ehemals Chef der Wolfgangsee Tourismus GmbH) wird künftig als geschnitzte Figur in der Salzkammergut Krippe in St. Wolfgang stehen. Der Marktverein St. Wolfgang hat Wieser die knapp zwei Meter große Figur (Der Verkünder) geschenkt, die Holzbildhauer Matthäus Mayrhauser aus Strobl geschaffen hatte. Die Krippe besteht inzwischen bereits aus mehr als 80 Figuren. Die Übergabe der Figur erfolgte im Hotel "Weisses Rössl" in St. Wolfgang.

"Der Salzkammergut Advent war ebenso dein Baby"

Fritz Gandl, Obmann des Marktvereins: "Lieber Hans, Du erhältst ein bleibendes Denkmal bei unserem Wolfgangseer Advent - als Verkünder in der Salzkammergut Krippe. Ohne Dich würde der Wolfgangseer Advent nicht dort stehen wo er heute steht. Und: Der Salzkammergut Advent war ebenso Dein Baby."