Der Weg von der Industriehalle zur Festspielbühne war weit

Die Pernerinsel als Kulturstätte: Dieser Weg erscheint heute so logisch, war aber bei weitem nicht vorgezeichnet. Der Erfolg vor genau 30 Jahren hatte mehrere Väter, in Hallein und in Salzburg.

Morgen, Donnerstag, startet auf der Pernerinsel die zweite Produktion des heurigen Festspielsommers, "Iphigenia" - fast genau auf den Tag 30 Jahre nach der allerersten Festspielproduktion auf der Insel, der "Antiken-Triologie", die am 20. August 1992 Premiere feierte. Mittlerweile ist die Geschichte der Pernerinsel als Kulturstätte eng mit den Salzburger Festspielen verwoben. Dabei wird gern übersehen, dass eigentlich der langjährige Intendant der Szene Salzburg, Michael Stolhofer, der Entdecker dieses Juwels war und die Insel, die 1989 schon das Folk Festival beherbergt ...