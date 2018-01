Der Weltrekord-Eisschütze

Patrick Fischer ging an einem Tag alles auf. So gut wie er war im Zielschießen noch keiner.

Ganz glauben kann es der 34-Jährige immer noch nicht. Was er kürzlich bei der Landesmeisterschaft im Zielschießen aus dem Handgelenk schüttelte, versetzte seine Mitstreiter ins Staunen.

"Es ist wie auf Schienen gelaufen. Ich habe machen können, was ich will, quasi jeder Schuss hat gepasst. Dazu kam das nötige Quäntchen Glück", sagt Fischer. Mit 209 von 240 möglichen Punkten in einem Durchgang stellte er im Salzburger Volksgarten einen neuen Weltrekord im Zielschießen auf. "Sowas schafft man nur einmal im Leben. Es ist ein Hammer-Gefühl."

Der Beste war er gleich zwei Mal hintereinander: Mit einem Sieg in der Landesliga, die am gleichen Tag ausgetragen wurde, hatte er sich überhaupt erst für die Landesmeister-Entscheidung qualifiziert. Da lief es im ersten Durchgang mit 157 Punkten nicht ganz nach Wunsch, im zweiten folgte der große Auftritt.

Der Maschinenführer bei der Firma Senoplast wohnt im Brucker Ortsteil Gries, bezeichnet sich auch entschieden als "Grieser". Im Winter startet er für den USC Abersee in der Mannschafts-Bundesliga. Dem Zielschießen, das im Pinzgau eher ein Schattendasein fristet, widmet er sich seit 25 Jahren. Zwei Mal pro Woche fährt er zum Training nach Salzburg.

Gänzlich überraschend kommt die Leistung nicht. Fischer ist ein bekanntes Gesicht der Szene. Mit dem Nationalteam war er schon Europameister und Vizeweltmeister, mit der Aberseer Mannschaft hat er den Europacup gewonnen. Im Einzel wurde er Staatsmeister und mehrmals Landesmeister.

Bisher lag die Bestmarke bei 206 Punkten, gehalten von Thomas Fuchs, einem Mannschaftskollegen beim USC Abersee. Nun ist der Weltrekord in die Familie der Fischers zurückgekehrt. Im Jahr 1996 war Patricks Onkel Bernd Fischer vorübergehend die Nummer eins.

Nächster Auftritt: Am 27. Jänner in Marchtrenk bei der Staatsmeisterschaft. Die Favoritenrolle kann Fischer nicht abstreiten. Den Titel zum zweiten Mal seiner Karriere zu holen, ist das Ziel. "So viel ist sicher: Die Augen werden auf mich gerichtet sein."

Im Sommer spielt er wieder in der Landesliga der Pinzgauer Spielart - für den Rekordlandesmeister, den EV Gries.