Der Wind ist der Baumeister der Lawinen

Die Wetterlage sorgte bereits für die ersten Lawinenabgänge. Bergretter Gerhard Kremser gibt Tipps, wie man sicher auf den verschneiten Hängen des Pongaus unterwegs ist.

"Momentan ist die Lawinengefahr im gesamten Pongau hoch", weiß Gerhard Kremser, Bezirksleiter der Pongauer Bergrettung. "Die schlechte Unterlage, der Neuschnee und vor allem auch der Wind machen die Lage derzeit sehr gefährlich und man sollte doch sehr fachkundig sein, um sich auf die Hänge zu wagen."

Dass die Situation derzeit angespannt ist, beweist auch der kürzlich geschehene Lawinenabgang in Obertauern. Im Bereich der Südhänge des Seekarecks ging das zwar glimpflich aus, keiner wurde verletzt oder verschüttet. Einen bitteren Beigeschmack hatte der Einsatz für den Pongauer Bezirksleiter dennoch. "Videos zeigten einen Skifahrer, der die Lawine auslöste, uns aber nicht meldete." Der Bergretter betont daher, jede Lawine zu melden, auch wenn niemand verletzt oder verschüttet wird. "Eine Lawine abzutreten, ist nichts Schlimmes und kann passieren. Sie nicht zu melden, führt bei uns Einsatzkräften aber zu Komplikationen."

Kurse sind nötig, um Gefahren zu entdecken

Um sich bestmöglich vor Lawinen schützen zu können, empfiehlt der Bergretter die Kurse der Bergrettung. "Hier erhält man nämlich das benötigte Rüstzeug, um den Lawinenlagebericht, der als Grundlage für jeden Ausflug ins winterlich Gelände dienen sollte, überhaupt erst richtig interpretieren zu können." Dabei würde man den Blick erhalten, um Hinweise auf mögliche Gefahren im Umfeld entdecken zu können.

"Der Wind ist der größte Baumeister einer Lawine. Wenn man beispielsweise an Gipfeln, Bäumen, Schutzhütten oder Anhöhen bemerkt, dass deutlich weniger Schnee als in der Umgebung liegt, hat es dort nicht einfach weniger geschneit, der Schnee hat sich verlagert und dort, wo er liegen geblieben ist, herrscht eine höhere Lawinengefahr. Zahlreiche Informationen dazu stehen eben im Lawinenlagebericht. Dennoch braucht es ein geübtes und aufmerksames Auge, das man in unseren Kursen trainiert, um so viele Gefahren wie möglich entdecken zu können."

Wenn es aber doch zum Ernstfall kommen sollte, ruft Kremser dazu auf, Ruhe zu bewahren. "Dann muss einer das Kommando übernehmen und gezielt die ersten Schritte einleiten." Auch diese oft lebensrettenden Maßnahmen lernt man in den Kursen der Bergrettung kennen. "Die ersten 15 Minuten sind die wichtigsten und in dieser Zeit kann oft auch kein Hubschrauber den Unfallort erreichen. Darum ist die Kameradenrettung das Um und Auf - dazu muss man aber auch die ersten Schritte kennen und seine Ausrüstung einsetzen können."

Gute Ausrüstung alleine reicht nicht

Laut Kremser seien heutzutage die Wintersportler sehr gut ausgerüstet. Doch man müsse mit diesem Equipment auch umgehen können, um es richtig einzusetzen. "Dass das nicht ganz einfach ist und immer wieder geprobt werden muss, beweist auch, dass wir Bergretter mehrmals im Jahr lernen, mit der Ausrüstung zu hantieren."

Generell empfiehlt der Bergretter, seine erste Tour in Begleitung eines Bergführers zu absolvieren. "Hier lernt man bereits extrem viel für die kommenden Ausflüge und ist obendrein auch gleich gemütlicher und entspannter unterwegs."