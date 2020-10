Der Winter kann kommen: Skigebiet Gaißau-Hintersee sperrt auf

Das Bangen hat ein Ende: Die neuen Eigentümer des Skigebiets Gaißau-Hintersee und der Grundbesitzer, der zuletzt noch nicht unterschrieben hatte, haben sich geeinigt. Am Mittwoch wurde der Vertrag unterzeichnet.



Die Erleichterung ist Berthold Lindner und Bernhard Eibl am Telefon anzumerken: Knapp drei Wochen nach der Hiobsbotschaft vom endgültigen Aus für das Familienskigebiet in der Osterhorngruppe haben sich die Liftbesitzer mit dem ausständigen Grundbesitzer geeinigt. "Am Mittwoch haben wir den Vertrag unterschrieben", sagt Rechtsanwalt Lindner.

Das Skigebiet kann aufsperren

Der Kompromiss sieht folgendermaßen aus: Zusätzlich zu den bereits bisher enthaltenen 1,6 Hektar Grund werden nun noch zusätzliche 1,5 Hektar ...