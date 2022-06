Der wohl modernste Stall im Lungau

Im modernen Laufstall der Familie Mauser-Mühltaler funktioniert vieles auf Knopfdruck. 2021 wurde die mit feinster Technik ausgestattete Anlage in Betrieb genommen.

25 Milchkühe mit ihren Kälbern sind letztes Jahr aus dem 120 Jahre alten Mauser-Mühltaler-Stall im Ortszentrum von Mauterndorf in ihr neues Zuhause an den südwestlichen Ortsrand gesiedelt. Der neue Laufstall für Rinder sowie die Schweinemast bietet den Tieren neben reichlich Platz eine optimierte Versorgung: "Die Kuh holt sich alles, was sie braucht. Von sich selbst aus und zu jeder Zeit. Früher musste man ihr alles hinbringen", sagt Peter - Bauer, gelernter Metzger und der jüngste von vier Brüdern der Land- ...