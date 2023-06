Der Wolf ist kein Vegetarier - Wie gehen wir damit um?

Derzeit könnten drei bis vier Wölfe in Salzburg sein. Einer davon hat in Rußbach zehn Schafe getötet. Nur eines davon wurde gefressen. Wölfe haben einen Jagdinstinkt. Sie töten nicht nur ein Tier, sondern alle die sie erwischen können. Aus gutem Grund haben nun viele Landwirte in der Region Angst vor weiteren Rissen. Denn in den weitläufigen Almen ist es für die Nebenerwerbsbauern meist schwierig ihre Tiere zu schützen. Da Wölfe in Europa Schutzstatus haben, dürfen sie nicht erlegt werden. Das soll nun eine Verordnung ändern. Den "Problemwolf" zu erschießen ist das Eine, mit dem Beutegreifer leben lernen, das Andere. Über kurz oder lang werden bejagte Wölfe zwar scheuer werden, aber trotzdem da sein. Und sie können auch für Menschen gefährlich werden. Vor allem wenn sie unachtsam und mit lauter Musik in den Ohren durch die Natur laufen. Auch Fleischreste in Häusernähe zu entsorgen, kann diese Tiere anlocken. So stehen wir vor der Entscheidung ein Stück Wildnis zu akzeptieren und unser Verhalten danach zu richten, oder Wölfe in die Zoos zu verbannen. Denn zahme Kuscheltiere werden sie nie werden.