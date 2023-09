Der Wolf störte die "Almidylle" in Mühlbach

Die PN waren beim Schafabtrieb der Agrargemeinschaft "Widdersbergalm" dabei. Rund 30 Schafe sind in der Hochkönigregion offiziell noch vermisst. Der Faktor Wolf ist ein folgenschwerer Einschnitt.

Seit Stunden sind die Almbauern und ihre vielen Helfer am Fuße des Hochkönigmassivs unterwegs. Heute ist Schafabtrieb der Agrargemeinschaft

Widdersbergsalm. "Es war kein leichter Sommer", erzählt Hirte Stefan Schwarzenberger. Der Pöhamer ist selbst Almbauer im Nebenerwerb ("Brandstätt") und blickt als Hirte auf "einen Fulltime-Job" in dieser Almsaison zurück. "Es ging nur, weil alle zusammengehalten haben. Von einer Almidylle war allerdings wenig zu spüren. Ich bin vor der Arbeit um 4 Uhr und danach bis spät in die Dunkelheit hinein immer wieder Nachschau halten gegangen. Und natürlich auch jedes Wochenende."

15 nachgewiesene Wolfsrisse

Knapp 30 Schafe sind im hochalpinen Gebiet - inklusive dem Bereich Mitterberg - trotzdem noch abgängig. Zehn Lämmer und Schafe wurden von den knapp 200 am Fuße des Hochkönigs nachweislich vom Wolf getötet; fünf weitere am Mitterberg. "Das verwundete Schaf, das wir in der Nacht aus dem steilen Gelände hinuntergetragen haben, das hat sich zuerst am Hof gut erholt", sagt Christian Kronreif. Der "Arlbauer" ist leidenschaftlicher Almbauer und züchtet unter anderem das vom Aussterben bedrohte "Braune Bergschaf". "Obwohl äußerlich keine Wunden mehr zu sehen waren, ist es aber immer magerer geworden und schließlich verendet."

Kronreif ist von den Wolfsrissen stark betroffen - sein Verlust an Schafen groß: Von 49 Tieren kann er heuer nur mehr 36 zurück an den Hof in Pfarrwerfen bringen. Bereits 2018 riss ein Wolf neben seinem Bauernhof einen Widder und ein Schaf in einer eingezäunten Wiese. "Wenn du die toten und schwer verletzten Schafe siehst, kommt große Wut auf. Das geht nicht spurlos an dir vorbei. Und durch Geld ist das schon gar nicht zu ersetzen."

Saisonstart als Herausforderung

Aber zurück zum Saisonbeginn: Kurz nach ihrem Almauftrieb bemerkten die Landwirte ein ungewöhnliches Verhalten ihrer Schafe, Kühe und Kälber. Schließlich fand man bei einer Suche - ausgerüstet mit Steigeisen für Altschneefelder in steilen Rinnen - noch in der Nacht verletzte und tote Tiere. Die gehetzten Schafe waren weit verstreut, teilweise in Felswänden im Birgkar, beim Heißriedl und bei der Schrammbachscharte verkrochen. Nur mühsam schafften es die Bauern bei widrigsten Wetterbedingungen - "das Wasser kam in Sturzbächen die Wände herunter" - schließlich, die Schafe wiederzufinden, zusammenzutreiben und einzuzäunen. Zuerst stand ein Abtrieb im Raum. "Wir wollten es aber noch einmal probieren", so Landwirt Leonhard Stock.

Er und sechs Kollegen trugen die schweren Rucksäcke ins hochalpine Gelände: Beladen mit je 25 kg Weidezaun, ging es Richtung untere Schrammbachscharte. "Wir haben mühsam und in vielen Stunden auf einem Plateau einen Zaun errichtet." Die schroffen und steilen Felswände waren eine hilfreiche Begrenzung, "doch der steinige Untergrund erschwerte es enorm. Wir hofften, dass der Wolf nicht so hoch hinaufkommt. Aber das Futter reichte dort nur für gut zwei Wochen, daher war uns die Zukunft unklar." Schließlich wurde am 8. Juli eine Wölfin auf Basis der gültigen Problemwolf-Verordnung geschossen. "Das hat uns den Almsommer gerettet. Trotzdem unterstützten wir unseren Hirten Stefan weiterhin und haben gemeinsam permanent Nachschau gehalten." So weit hinauf ins felsige und extrem steile Gelände seien die Schafe nämlich noch nie verstreut gewesen, sind sich alle einig.

Ungewisse Zukunft für die Almbauern

Und so viele schlaflose Nächte habe er als Hirte auch noch nie gehabt, so Schwarzenberger. 230 Stunden gingen allein für die Zaunerrichtung auf und genauso viele für die regelmäßige Nachschau: "Mein ausgebildeter Hütehund, ein Border Collie, geht jedenfalls seit jener Nacht, wo der Wolf die Schafe gehetzt und gerissen hat und wir nach ihnen suchten, leider nicht mehr mit mir ins Gebiet." Er kenne als Bergretter gutes Risiko-Management, so Leonhard Stock: "Doch heuer waren wir oft vielen Gefahren an mehreren Fronten ausgesetzt." Und teilweise habe man für die Schafe fast das eigene Leben riskiert, ergänzt sein Schwiegersohn Josef Stock. Es bleibe ein ungutes Gefühl, "und wenn das so weitergeht, ist die Zukunft für uns Almbauern im Nebenerwerb zu Ende. Denn das tut sich keiner freiwillig mehr an, so ihr gemeinsames Fazit.