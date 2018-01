Der zähe Kampf gegen illegale Glücksspiele

Im Pongau wurden jüngst dreizehn Glücksspielautomaten beschlagnahmt. Wie sieht die Szene aus? Mit welchen Tricks wird gearbeitet? Ein Blick hinter die Kulissen von legalen und illegalen Anbietern.

"Wir haben vor allem im Pongauer Zentralraum in unterschiedlichsten Lokalen wie Pubs, Wettlokalen, Bars und Tankstellen bei Kontrollen diese illegalen Glücksspielautomaten beschlagnahmt", so der Pongauer Bezirkshauptmann Harald Wimmer. Die Geräte wurden zudem bereits vernichtet und gegen die Besitzer wird nun ein Finanzstrafverfahren eingeleitet. Die Beschlagnahmung und die Verfahren seien jedoch oft nicht einfach, sagt der Bezirkshauptmann. "Bei den Besitzern der Automaten handelt es sich häufig um ausländische Firmen und die Verfolgung ins Ausland ist schwierig." Hinter inländischen Betreibern stecken ausländische Firmen, eben auch um die Verfolgung zu erschweren. "Diese Überprüfungen der Finanzpolizei zeigen natürlich immer Wirkungen, gegen den Lokalinhaber kann immer ein Strafverfahren eingeleitet werden. Gleichzeitig wird ihm die Schließung seines Betriebes angedroht, sollten erneut Glücksspielautomaten vorgefunden werden. Da zahlreiche ausländische Beschuldigte ohne Wohnsitz im Inland auftreten, müssen die Bescheide dann in die jeweilige Amtssprache des Herkunftslands des Beschuldigten übersetzt werden", so Wimmer. "Die gesetzlichen Regelungen sind gut", meint Winwin-Sprecher Martin Himmelbauer. Die Tochterfirma von den Casinos Austria und den Österreichischen Lotterien betreibt in Bischofshofen einen Standort. Doch man fordere, dass "man bei den Kontrollen konsequent und permanent dahinter ist und tatsächlich auch Schließungen veranlasst." Denn es gehe hier nicht nur um das Gesetz, sondern auch um den Spielerschutz: "Wir haben hier strenge Auflagen und müssen jede Spielerin und jeden Spieler registrieren. Die Kunden kommen nur mit Spielerkarte hinein. Auch tragen wir Verantwortung, wenn Spieler durch auffallende Häufigkeit des Spielens gefährdet sind und müssen die Menschen darauf hinweisen bzw. im Ernstfall sogar sperren." Himmelbauer weiß von vielen illegalen Methoden bei den Glücksspielautomaten, wo Menschen über den Tisch gezogen würden: "Die Techniken werden immer ausgefeilter. Das fängt an bei Fernbedienungen, die Automaten zu bestimmten Zeitpunkten steuern und geht bis zu speziellen Programmierungen dieser illegalen Geräte vom Ausland aus, wo sich oft die Server dafür befinden."

Betroffen zeigt sich auch Bischofshofens Bürgermeister Hansjörg Obinger (SPÖ): "Wir haben auch deshalb Winwin zu uns nach Bischofshofen geholt, damit wir das illegale Glücksspiel in vielen Lokalen bereinigen können. Da steckt ja Kalkül dahinter und ich wäre höchsterfreut, wenn wir mehr dagegen unternehmen könnten, doch als Stadtgemeinde sind unsere Möglichkeiten beschränkt. Spielsucht ist ein zunehmendes Thema und geht quer durch alle unsere Bevölkerungs- und Altersgruppen."

Fügt sich das digitale





Obst dem Zufall?

Das Glück besteht aus Äpfeln, Birnen und Kirschen. Wenn der Zufall es will, bleiben die gleichen Früchte in einer Reihe auf dem Bildschirm des Spielautomaten stehen, und es ertönt der Sound des Glücks: Euro-Münzen, die ins Ausgabefach scheppern. Doch viele Menschen wüssten gar nicht, dass sie bei illegalen Geräten spielen würden und sind so Opfer der vielen Tricks, wenn etwa bei hohen Gewinnen plötzlich der Automat ausfällt bzw. eigentlich ausgeschaltet wird. Und so ist Gewinnauszahlung bei diesen illegalen Glücksspielautomaten sehr häufig diverser Manipulation ausgesetzt. Dahinter vermutet man organisierte Kriminalität mit mafiosen Strukturen.

Das Bespielen von Spielautomaten und auch das Glücksspiel allgemein gehört jedenfalls nicht erst seit gestern zu den beliebtesten Freizeitbeschäftigungen. Macht es doch Spaß und bietet in Anbetracht der teilweise hohen Gewinnsummen einen hohen Anreiz, es immer wieder zu probieren.

So steigt auch die Zahl der Spielsüchtigen stark, auch wenn es keine genauen Zahlen dazu gibt. Primar Marc Keglevic, Leiter der Abteilung für Psychiatrie und Psychotherapie im Kardinal Schwarzenberg Klinikum: "Die Betroffenen können ohne den besonderen Kick nicht mehr leben, den ihnen das Gewinnen und Verlieren gibt. Spielsucht ist deswegen so fatal, weil sie meist andere Süchte nach sich zieht, unweigerlich in die Schuldenfalle führt und allzu oft auch mit Verlust von Arbeitsplätzen endet." Immer mehr junge Menschen seien betroffen. "Leider ist es so, dass bei der Spielsucht oder Internetsucht sich lange keine Auswirkungen zeigen." Dazu kommt der innere Drang, immer schneller zu spielen, also zum Beispiel möglichst an mehreren Automaten oder Spieltischen gleichzeitig und zwar mit immer höherem Einsatz. Ganz spezifisch für Spielsüchtige ist das so genannte magische Denken: Ein Spielsüchtiger ist jedes Mal von Neuem davon überzeugt, beim nächsten Spiel den ganz großen Gewinn zu machen.