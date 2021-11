Der Zeller Bart-Star und sein großes "Nachwuchs-Talent"

Fritz Sendlhofer (79) und Lukas Schmiderer (31) aus Zell am See eroberten je zwei Mal Silber für ihre schneidigen Bärte - bei der Bart-Olympiade und der deutschen Meisterschaft. Der eine (vielleicht!) zum letzten Mal, der andere gleich bei der Premiere.

In Pullmann City, einer Westernstadt im deutschen Eging am See, präsentierten kürzlich rund 100 stolze Bartträger ihre majestätischen Gesichtsbehaarungen. Nach langer Corona-Pause kehrte das Wettkampfgeschehen zurück in den dortigen "Black Bison Salon".

Selbstredend mittendrin im urigen Treiben: die Zeller "Bart-Werbeikone" Fritz Sendlhofer. So gewiss war sein Antreten dieses Mal aber gar nicht. "Der Fritz hat gesagt, er macht nicht mehr mit - es sei denn, ich fahr mit ihm", erzählt Lukas Schmiderer, seines Zeichens Patissier im Salzburgerhof. So ...