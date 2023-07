Der Zeller Pfarrer geht zurück in die Lungauer Heimat

Seit 2012 war Christian Schreilechnerim Pfarrverband Zell am See/Schüttdorf/Thumersbach tätig - mit großem Zuspruch aus der Bevölkerung und einem immer wachen Ohr für ihre Sorgen und Nöte.

"Wer wird mir denn jetzt zum Geburtstag einen handgeschriebenen Gruß schicken, wenn Sie nicht mehr da sind, Herr Pfarrer?" Maria Steger trifft "ihren" Geistlichen zufällig vor der Kirche und sagt, dass sie es "so unheimlich geschätzt hat", dass er ihr zum runden 90er eben handschriftlich persönlich gratulierte. "Das ist nicht selbstverständlich." Christian Schreilechner tröstet sie mit dem Verweis auf seinen Nachfolger und posiert spontan mit ihr für ein Foto.

Kein leichtes Pflaster für einen Geistlichen...

Mit seiner unaufgeregten, aufmerksamen Art hat er sich in seinen Pfarren viele Freunde gemacht - obwohl Zell am See sicher kein leichtes Pflaster für einen Geistlichen ist. "Das ist so ein Zwischending zwischen Dorf und Stadt, und man ist hier durch den allgegenwärtigen Tourismus einfach gewohnt, immer etwas im Blick auf andere zu tun", sinniert er im Gespräch. "Da verlernen die Leute ein bisschen, sich auch einmal wieder auf sich selbst zu besinnen und 'sich selbst' als Gemeinschaft zu feiern." Das sei sein besonderes Anliegen als Pfarrer gewesen - und auch die Stärkung des Miteinanders: "Ich glaube, dass uns die Vernetzung ganz gut gelungen ist." Dankbar ist er für die hervorragende Zusammenarbeit mit Diakon Johannes Dürlinger in diesem Bereich, "ein Glücksfall".

Berge, Bienen, Tarock

Im Umgang mit seinen Schäfchen kam Christian Schreilechner seine ausgeprägte Fähigkeit zugute, mit den unterschiedlichsten Menschen eine gute Gesprächsbasis zu finden. Kaum einer, der dem Zeller Pfarrer nicht etwas Positives nachsagen kann. Auch die Priesterkollegen schätzten sein ausgeglichenes Wesen und seine Freundlichkeit. Ausgleich und Entspannung fand er beim wöchentlichen Tarockieren im Metzgerwirt ("eine Familientradition, die ich hier gern fortgeführt habe"), in den Bergen und bei seinen Bienen. Die beiden Bienenstöcke im Zeller Pfarrgarten waren ein Wunsch-Abschieds-Geschenk seiner Vorgängerpfarren Werfen und Pfarrwerfen: "Da bekam ich von jeder Pfarre einen Stock. Gott sei Dank hab ich hier so einen schönen Garten vorgefunden."

Auch als schneidiger Skifahrer hat sich Christian Schreilechner in Zell am See einen Namen gemacht - was jene bestätigen können, die mit ihm rasant auf der Piste unterwegs waren.

"Tourismus ist nicht alles..."

Mitte Juli geht es für den gebürtigen Maria Pfarrer für drei Wochen auf den Jakobsweg - und danach als Pfarrer des Pfarrverbandes Tamsweg in den Lungau. "Dort ist einfach Heimat für mich, Menschen und Landschaft sind mir vertraut. Ich hab nach wie vor das Gefühl, dass ich einer von ihnen bin. Das ist irgendwie genetisch", schmunzelt er. "Der Lungau ist viel dörflicher - da gehöre ich als Bauernbub einfach dazu." Ein Vermächtnis an die Zeller? "Tourismus ist nicht alles - schaut, dass eure Stadt nicht ausstirbt."