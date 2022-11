Der Zugverkehr in Salzburg steht still

Am Montagnachmittag fuhr ein Fahrradfahrer gegen 15 Uhr auf der Oberwinklstraße in Elsbethen talwärts, als ihn eine Pkw-Lenkerin überholen wollte. Dabei kollidierte der Pkw der 77-Jährigen seitlich mit dem …

Chronik

Am frühen Sonntagmorgen nahm die Polizei in Salzburg einen Mann fest, der per Haftbefehl gesucht wurde. Der Slowene soll von 29. Juli bis 2. September bei mehreren Sportartikelhändlern in den Bundesländern …