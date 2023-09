Derby nach Trainerwechsel: Gieriges Anif kommt Grödig ungelegen

Neo-Trainer Andreas Berktold schwört Anif auf ein Derby wie in den guten alten Zeiten ein. Den zuletzt starken Grödigern schmeckt das nicht.

Nach dem ersten Training als Anifs neuer Cheftrainer strotzte Andreas Berktold am Montagabend vor Tatendrang. "Die Basis ist gegeben. Die Mannschaft ist willig, lernfähig, bissig und sie hat nach den Siegen Selbstvertrauen", sprach er nur positiv über seine Kicker. Diese haben nach dem Fehlstart in der Salzburger Liga zuletzt Blut geleckt. Nach Puch im Landescup wurde auch Eugendorf in der Meisterschaft geschlagen. Dazwischen wurde Trainer Markus Huber entlassen. Unter Berktold, der als Co-Trainer in der Vergangenheit zu drei Meistertiteln in Anif beitrug, soll es beim Tabellenvorletzten nun weiter bergauf gehen.

Die erste Aufgabe hat es in sich: Am Samstag, 17 Uhr, ist der Lokalrivale Grödig, mit dem man noch vor wenigen Jahren um den Westligatitel ritterte, zu Gast. "Wir werden uns eine Woche lang gut vorbereiten und dann alles reinhauen, um ein positives Ergebnis zu erzielen. Die Gier, auf dem Platz zu stehen, ist groß bei uns", betont Berktold, der 2016 auch in Grödig tätig war. "Das war nur eine Stippvisite. Ich kenne den Gegner aber gut. Wenn ich an das Derby denke, fühle ich mich wie damals, als es um den Titel ging."

Der Lokalrivale, der bei vier Pflichtspielsiegen in Serie hält, mischt als Tabellenzweiter auch heuer um Platz eins mit. "Runde für Runde bekommen wir mehr Brust. Wir sind auf einem guten Weg, wirken stabil", sagt Trainer Arsim Deliu, dem die Neuerungen bei den Hausherren nicht gelegen kommen. "Die Anifer sind jetzt die große Unbekannte. Wir werden uns auf alle Szenarien einstellen, aber es ist der dümmste Zeitpunkt für das Derby."