Derselbe Wolf war in Saalfelden und Abersee

Die erweiterte DNA-Analyse zeigt: Das Tier durchquerte das Bundesland im November innerhalb weniger Tage. Künftig werden mehr Wölfe erwartet.

Nach den letzten Rissen von Schafen im Jahr 2022, die sich am 11. November in Saalfelden und am 18. November im St. Gilgener Ortsteil Abersee ereigneten, liegen nun die erweiterten DNA-Analysen vor. In einem ersten Schritt wurde nur überprüft, ob es sich tatsächlich um Wölfe handelte. Danach wurde versucht, herauszufinden, um welche Individuen es sich handelte und ob sie bereits früher registriert wurden. Dabei zeigte sich, dass die zwei toten Schafe in Saalfelden und die sechs toten Schafe auf dem ...