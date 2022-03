Detaillierten Wissensschatz erarbeitet

Seit vielen Jahren beschäftigt sich Gernod Fuchs mit der Salzburger Polizeigeschichte und vielen anderen historischen Themen im Dritten Reich.

Vor etwa 30 Jahren begann Gernod Fuchs sich für historische Themen zu interessieren. Im Freundeskreis hielt er erste Vorträge. "Ich habe festgestellt, dass sich viele Fehler in der Geschichtsbetrachtung des Kriegsendes und der US-Besatzungszeit in den Dokumentationen eingeschlichen hatten. Ich habe mir immer wieder gedacht: Moment, das war doch ganz anders. So bin ich draufgekommen, dass so manche Mythen weitererzählt, einiges vom Hörensagen dokumentiert wurde. Das Endergebnis erinnerte oft an das berühmte ,Stille Post'-Spiel", schildert der 79-Jährige. Heute wird er ...