Deutsche Bergwacht rettete Alpinisten aus Felswand am Salzburger Hochthron

Zwei Männer wollten eine Route am Salzburger Hochthron klettern, mussten dann aber geborgen werden.

Mit Hubschrauber und viel Muskelkraft haben Bergretter zwei Kletterer in Sicherheit gebracht, die in den Berchtesgadener Alpen in Not geraten waren. Die Männer wollten eine Route am Salzburger Hochthron klettern, wie das Bayerische Rote Kreuz am Freitag mitteilte. Als sie sich zum Einstieg der Kletterroute abseilten, blockierte aber ein Seil. Das Duo saß daraufhin hilflos unter einem Überhang in der Felswand fest und setzte einen Notruf ab.

Die Retter der Bergwacht Marktschellenberg seilten sich den Angaben nach am Donnerstagnachmittag zu den unverletzten Kletterern ab und sicherten sie. Im Anschluss zogen sie sie von Hand noch oben. Dort holte sie am Abend ein Hubschrauber ab und flog sie ins Tal.