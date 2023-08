Deutsche starb bei Schwimmveranstaltung am Fuschlsee

Wasserrettung fand die 58-Jährige leblos treibend im Wasser. Die Frau verstarb trotz Reanimation. Veranstalter sprach Angehörigen Anteilnahme aus.

Ein Todesfall hat sich am Samstagnachmittag bei einer Schwimmveranstaltung, dem Fuschlseecrossing 2023, ereignet. Eine 58-jährige Deutsche war um 14.15 Uhr bei dem 4,2 km langen Schwimmwettbewerb mit Start beim Naturbadestrand in Hof bei Salzburg und Ziel Fuschlseebad in Fuschl am See gestartet. Gegen 15.48 Uhr fand die Wasserrettung nach Angaben der Polizei schließlich die Frau leblos treibend im Wasser. Trotz Reanimation durch die Wasserrettung verstarb die 58-Jährige.

In einer Aussendung erklärte Veranstalter Jakob Schmidlechner vom Hotel Jakob: Der tragische Tod "einer sehr erfahrenen Teilnehmerin überschattete den Tag und macht uns fassungslos. Unser Mitgefühl gilt der Familie und den Freunden der Verunglückten."