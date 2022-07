Deutsche Urlauberin in Mühlbach von eigenem Auto überrollt - tot

Trotz mehrerer Reanimationsversuche starb die Frau laut Polizei noch an der Unfallstelle.

Zu einem tragischen Unfall kam es Montagnachmittag in Mühlbach am Hochkönig. Ein deutsches Urlauberpaar hielt für einen kurzen Zwischenstopp mit seinem Pkw auf einem Parkplatz und stieg aus, die 78-jährige Beifahrerin ging zum Kofferraum. Ihr Ehemann wollte durch das offene Fenster den noch laufenden Motor abstellen, dabei fing das Fahrzeug an, rückwärts zu rollen. Die Frau wurde mehrere Meter vom Fahrzeug mitgeschliffen und schließlich überrollt.

Trotz mehrerer Reanimationsversuche starb die Frau laut Polizei noch an der Unfallstelle.