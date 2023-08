Deutscher Bergsteiger stürzte im Pinzgau in den Tod

Ein 65-jähriger Alpinist war am Donnerstag mit sechs Begleitern im Steinernen Meer unterwegs, als er beim Abstieg vom Ahlhorn (Gemeindegebiet Saalfelden) ausrutschte und mehr als 100 Meter in die Tiefe stürzte.

Laut Maria Riedler, Sprecherin der Bergrettung Salzburg, war der 65-jährige Tourenführer des Deutschen Alpenvereins am frühen Nachmittag mit einer sechsköpfigen Gruppe deutscher Alpinisten vom Ingolstädter Haus in Richtung Riemann Haus unterwegs. Der erfahrene Bergsteiger führte dabei die Gruppe beim Abstieg zwischen Ahlhorn (2467m) und Mitterhorn an, als er unglücklich ausrutschte und über 100 Meter abstürzte.

Die Mitglieder der Gruppe verständigten sofort über Notruf die Bergrettung. Der Notarzt des Alpin Heli 6 konnte vor Ort nur noch den Tod des 65-Jährigen feststellen.

Die alarmierten Einsatzkräfte der Bergrettung Saalfelden unterstützten das Polizeihubschrauberteam der Libelle: "Die völlig geschockten Begleiter des tödlich Verunglückten wurden mit dem Hubschrauber ins Tal geflogen", so der Einsatzleiter der Bergrettung Saalfelden, Peter Hinterseer. Die deutschen Alpinisten wurden durch das KAT-Team des Roten Kreuz betreut. Die Bergung des 65-Jährigen dauerte aufgrund der Wetterbedingungen vor Ort einige Stunden, doch schließlich gelang es dem Polizeihubschrauber, auch den Verunglückten ins Tal zu fliegen.