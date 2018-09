Deutscher fiel in Strobl beim Klettern in die Sicherung und verletzte sich

Der 31-jährige wurde mit einer schweren Oberschenkelverletzung ins UKH Salzburg geflogen.

Gemeinsam mit zwei weiteren Männern war der 31-jährige Deutsche am Mittwochvormittag auf dem Postalmklettersteig unterwegs. An einer senkrechten Wandstelle rutschte der 31-Jährige plötzlich ab und stürzte in die Klettersicherung. Durch die Pendelbewegung verletzte er sich bei einem Stahlstift. Der mann zog sich eine schwere Oberschenkelverletzung zu und wurde mit dem Rettungshubschrauber in das Unfallkrankenhaus Salzburg geflogen.

Quelle: SN