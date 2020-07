Einem jungen Deutschen hat die Polizei in der Nacht auf Samstag wegen Raserei den Führerschein abgenommen.

Kurz vor Mitternacht ist ein 24-Jähriger am Freitag auf der Westautobahn (A1) bei Wals-Siezenheim in seinem Auto mit 202 km/h durch eine 100er-Zone gerast. Polizisten hielten den Deutschen an und nahmen ihm den Führerschein ab. Er wird angezeigt, berichtete die Landespolizeidirektion Salzburg am Samstag.

Quelle: SN