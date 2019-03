43-jähriger Deutscher verletzte nach Hüttenbesuch in Flachau drei Männer durch Faustschläge und mit seinem Skistock. Die Opfer sind Polizisten, die privat unterwegs waren.

Die SN hatten von den brutalen Attacken eines 43-jährigen Deutschen berichtet, der am vergangenen Freitagabend nach offenbar erheblichem Konsum von Alkohol in einer Skihütte in Flachau regelrecht ausgerastet war: Der Skiurlauber hatte nach dem Hüttenbesuch mit seiner Freundin und etlichen ...