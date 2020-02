Deutscher soll in Salzburg mehrere Autokäufer um 600.000 Euro betrogen haben

Ein 53-jähriger Deutscher, der in Salzburg Inhaber einer Autofirma war, sitzt in der Justizanstalt Puch-Urstein in U-Haft. Der Mann soll mit mehreren Personen in Betrugsabsicht Kaufverträge über hochpreisige, aus den USA zu importierende Autos abgeschlossen haben. Demnach kassierte er für mutmaßlich fünf bestellte Luxusfahrzeuge insgesamt rund 600.000 Euro - Fahrzeuge wurden jedoch nie geliefert.

SN/ www.bilderbox.com Symbolbild.