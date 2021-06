Die Wiederbelebungsversuche waren erfolglos.

Ein 70-jähriger Deutscher ist am Montag bei einer Wanderung im Salzburger St. Martin bei Lofer tödlich verunglückt. Er war mit seiner Frau (79) am Weg auf den Rauchenberg. Das Paar geriet in unwegsames, steiles Gelände. Der Mann rutschte auf dem laubbedeckten Untergrund aus, stürzte sieben Meter tief ab und schlug mit einem Kopf gegen einen Stein. Sein Frau alarmierte die Einsatzkräfte. Ihre Wiederbelebungsversuche halfen aber nicht mehr.