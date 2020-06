Deutsches Paar geriet am Schafberg in Bergnot

Zwei junge Deutsche mussten am Freitag einen Notruf vom Schafberg aus absetzen.

Die 24-jährige Würzburgerin und ihr 28-jähriger Lebensgefährte waren am Purtschellersteig unterwegs, ein schwerer Wanderweg mit oft schmalen, steilen und absturzgefährdeten Stellen. Durch das schlechte Wetter am Nachmittag wurde der Weg immer rutschiger, weshalb das Paar gegen 15 Uhr kurz unterhalb der Wetterlochhöhle auf 1563 Metern nicht mehr weiter gehen konnte und einen Notruf absetzen musste. Die Bergrettung St. Wolfgang und eine Alpinpolizistin der Polizeiinspektion Strobl trafen gegen 17 Uhr bei den Deutschen ein, begleiteten sie am letzten Wegabschnitt des Purtschellersteigs und brachten sie dann mit dem Einsatzfahrzeug der Bergrettung ins Tal. Das deutsche Paar blieb unverletzt.



Quelle: SN