Deutsches Paar kehrt nach 40 Jahren an Ort des ersten Kusses in Mattsee zurück

Es war für beide die erste große Liebe. Sie hält bis heute. Mit einer Reise nach Mattsee feierte ein Paar aus Deutschland den Tag, an dem zu Silvester vor vier Jahrzehnten alles so richtig begann.

Vor 40 Jahren, am Silvesterabend 1981/82, nahm der Deutsche Martin Laudenbach als 17-Jähriger im Pfadfinderdorf Zellhof in Mattsee all seinen Mut zusammen, überwand seine Schüchternheit und wagte um Mitternacht bei der Feier am Zeltplatz einen Kuss. Die Auserwählte ist seit 35 Jahren seine Frau, das Ehepaar hat fünf Kinder und sechs Enkelkinder. "Wir waren damals mit den Pfadfindern aus unserer Heimatstadt in der Pfalz auf Winterfahrt", erzählt Frauke Laudenbach. Sie leitete damals eine der Gruppen.

Vier Jahrzehnte nach ...