Diabelli-Sommer in Mattsee geht ins Finale

Mit einem Konzert des Familienensembles Schmid und einem Auftritt des schwedischen Kammerorchesters "Musica Vitae" geht der diesjährige Diabelli-Sommer in Mattsee zu Ende.

Ein buntes Programm vom Barock bis heute - das verspricht das Familienensemble Schmid für ihre beiden Auftritte am Sonntag, 3. September, um 11 und 15 Uhr im Tassilo-Saal von Schloss Mattsee. Neben Werken von Antonio Vivaldi und Wolfgang Amadeus Mozart steht unter anderem auch Popsänger Stevie Wonder auf dem Programm.

Nicht zuletzt werden auch mehrere Kompositionen der 17-jährigen Cosima Schmid aufgeführt. Ihr Vater Benjamin Schmid ist nicht nur Stargeiger, sondern auch Obmann des Diabelli-Vereins Mattsee. "Für mich sind diese originalen Teile des Konzerts fast das Wichtigste. Es ist eine Verpflichtung von uns Musikern, auch immer Neues, Interessantes zu bringen", sagt Schmid, der seine Tochter als klassische Singer-Songwriterin sieht.

Abschlusskonzert mit Uraufführung

Das festliche Finale des 30. Diabelli-Sommers bestreitet am Freitag, 15. September, um 19.30 Uhr das Orchester Musica Vitae in der Stiftskirche Mattsee. Das schwedische Kammerorchester unter der Leitung von Benjamin Schmid spielt "Etudes for string orchestra" von Frank Martin, "Die vier Jahreszeiten" von Antonia Vivaldi sowie die Uraufführung des "Konzert für Violine und Streichorchester" des Wiener Komponisten Georg Breinschmid. Die Vorfreude bei Benjamin Schmid ist groß: "Das Stück wurde eigens für dieses Orchester geschrieben und strotzt vor musikalischen Ideen, die nur ein Georg Breinschmid haben kann. Es ist zugänglich, aber mit Improvisationsteilen. Ich freue mich riesig darauf."