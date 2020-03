Zwölf anspruchsvolle Konzert hat der Diabelli Sommer in seinem 20. Jahr zu bieten und huldigt dabei unter neuer Leitung mit Ludwig van Beethoven einem anderen Jubilar.

Von Beethoven kann man nicht genug bekommen, auch nicht im Jubiläumsjahr 2020, in dem sein 250. Geburtstag gefeiert wird. Jubiläum feiert auch ein spezielles Flachgauer Festival, und so widmet sich der Mattseer Diabelli Sommer in seinem 20. Jahr dem musikalischen ...