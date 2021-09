Diakon Albert aus Siezenheim stürzte mit seiner Harley-Davidson

Der Kirchenmann verunglückte mit seiner "Maschine" auf dem Weg in die Werkstatt. Die Folge war ein gebrochenes Schlüsselbein. Eine zufällig vorbeikommende Passantin half Albert Hötzer wieder auf die Beine.

Am Freitag kann Diakon Albert - wie Albert Hötzer in Siezenheim genannt wird - schon wieder scherzen. Er ist frisch operiert und erholt sich im Unfallkrankenhaus von den Folgen eines Motorradsturzes. Bei dem Unfall hatte sich der Kirchenmann, der in der Szene durch seine Motorradweihen bekannt ist, das rechte Schlüsselbein gebrochen. Diakon Albert war am Donnerstag gegen 10 Uhr auf dem Weg zu seiner Werkstatt in Hallwang, um "kleine Wehwehchen" an der geliebten Harley beheben zu lassen.

"Zu ...