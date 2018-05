Diakonissenspital in Aigen ist in vier Jahren Geschichte

Die Privatklinik Wehrle-Diakonissen wird ab 2022 nur mehr am Standort im Andräviertel betrieben. 30 Mitarbeiter verlieren ihre Jobs.

Die Privatklinik Wehrle-Diakonissen wird künftig nur mehr am Standort im Salzburger Andräviertel betrieben. Die frühere Diakonissenklinik in Aigen wird es ab 2022 nicht mehr geben. Und zehn Prozent der 320 Mitarbeiter der beiden Privatspitäler werden ihre Jobs verlieren. Das wurde der Belegschaft der Krankenhäuser am Dienstagnachmittag bei einer Betriebsversammlung mitgeteilt.