Die neue Notschlafstelle in der alten E-Bühne lädt zum Elisabeth-Lunch. Freiwillige sind die Initiatoren.

Die Idee ist smart und entspringt der Zivilgesellschaft: Am 19. eines jeden Monats wollen Salzburger nun mittags zum Essen in der neu eröffneten Frauen-Notschlafstelle zusammenkommen. Jeden Monat stellt sich ein anderer Koch unentgeltlich in den Dienst der guten Sache, die ...